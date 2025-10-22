Nike Team Hustle D 9 Lil (TD) 婴童运动童鞋饰有小怪兽家族中身材高大修长的 Zig 或 Zag 形象。这款专为篮球迷量身打造的运动童鞋，让稚嫩双足蓄势待发，随时准备登场。

固定带上的大眼睛、后跟提拉设计和毛绒鞋舌等 Zig 和 Zag 风格元素，让小宝贝保持出众造型。

