Nike Team Hustle D 9 Lil (TD)
婴童运动童鞋
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Team Hustle D 9 Lil (TD) 婴童运动童鞋饰有小怪兽家族中身材高大修长的 Zig 或 Zag 形象。这款专为篮球迷量身打造的运动童鞋，让稚嫩双足蓄势待发，随时准备登场。
- 显示颜色： 浅清透蓝/狼灰/黑/浅清透蓝
- 款式： CT4066-400
Nike Team Hustle D 9 Lil (TD)
¥349
萌趣鞋款，与小宝贝相伴
Nike Team Hustle D 9 Lil (TD) 婴童运动童鞋饰有小怪兽家族中身材高大修长的 Zig 或 Zag 形象。这款专为篮球迷量身打造的运动童鞋，让稚嫩双足蓄势待发，随时准备登场。
快速固定，即刻出发
单固定带设计，方便小宝贝穿脱。
Zig Zag 风格
固定带上的大眼睛、后跟提拉设计和毛绒鞋舌等 Zig 和 Zag 风格元素，让小宝贝保持出众造型。
柔软舒适
柔软的泡绵缓震配置，赋予稚嫩双足日常舒适感受。
产品细节
- 显示颜色： 浅清透蓝/狼灰/黑/浅清透蓝
- 款式： CT4066-400
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
