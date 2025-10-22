 
Nike Team Hustle D 9 Lil (TD) 婴童运动童鞋 - 浅清透蓝/狼灰/黑/浅清透蓝

¥349

Nike Team Hustle D 9 Lil (TD) 婴童运动童鞋饰有小怪兽家族中身材高大修长的 Zig 或 Zag 形象。这款专为篮球迷量身打造的运动童鞋，让稚嫩双足蓄势待发，随时准备登场。


  • 显示颜色： 浅清透蓝/狼灰/黑/浅清透蓝
  • 款式： CT4066-400

萌趣鞋款，与小宝贝相伴

快速固定，即刻出发

单固定带设计，方便小宝贝穿脱。

Zig Zag 风格

固定带上的大眼睛、后跟提拉设计和毛绒鞋舌等 Zig 和 Zag 风格元素，让小宝贝保持出众造型。

柔软舒适

柔软的泡绵缓震配置，赋予稚嫩双足日常舒适感受。

产品细节

