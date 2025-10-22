 
Nike Tech 单肩包 - 浅骨色/神秘焰火色/白色

Nike Tech

单肩包

¥219

售罄：

此配色当前无货

Nike Tech 单肩包，为你打造有序收纳新体验。采用轻质结构搭配 3 个拉链口袋，可供存放手机、卡片、钥匙和其他基本物品，营造安全有序的收纳空间。


  • 显示颜色： 浅骨色/神秘焰火色/白色
  • 款式： DJ7372-072

Nike Tech

¥219

随时随地，轻松出行

Nike Tech 单肩包，为你打造有序收纳新体验。采用轻质结构搭配 3 个拉链口袋，可供存放手机、卡片、钥匙和其他基本物品，营造安全有序的收纳空间。

其他细节

  • 印有“GET OVER YOUR FEAR OF HEIGHTS”字样，灵感源自 80 年代的 Nike Air Force 广告
  • 织物材料，厚实耐用
  • 正面小号拉链口袋为配件口袋
  • 上开式拉链主袋，可供收纳小型装备
  • 可调节固定带适于斜挎，打造舒适携背体验

产品细节

  • 尺寸：24 x 16 x 8 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 浅骨色/神秘焰火色/白色
  • 款式： DJ7372-072

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。