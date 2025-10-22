Nike Tech
单肩包
¥219
售罄：
此配色当前无货
Nike Tech 单肩包，为你打造有序收纳新体验。采用轻质结构搭配 3 个拉链口袋，可供存放手机、卡片、钥匙和其他基本物品，营造安全有序的收纳空间。
- 显示颜色： 浅骨色/神秘焰火色/白色
- 款式： DJ7372-072
Nike Tech
¥219
随时随地，轻松出行
Nike Tech 单肩包，为你打造有序收纳新体验。采用轻质结构搭配 3 个拉链口袋，可供存放手机、卡片、钥匙和其他基本物品，营造安全有序的收纳空间。
其他细节
- 印有“GET OVER YOUR FEAR OF HEIGHTS”字样，灵感源自 80 年代的 Nike Air Force 广告
- 织物材料，厚实耐用
- 正面小号拉链口袋为配件口袋
- 上开式拉链主袋，可供收纳小型装备
- 可调节固定带适于斜挎，打造舒适携背体验
产品细节
- 尺寸：24 x 16 x 8 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 浅骨色/神秘焰火色/白色
- 款式： DJ7372-072
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。