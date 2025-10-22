 
Nike Tech 大童三防夹克 - 泡沫粉

Nike Tech

大童三防夹克

24% 折让
泡沫粉
深藏青

Nike Tech 大童三防夹克采用中长版型，添加柔软合成材质填充物，营造出色保暖效果，令你在冷天畅享舒适。 全长拉链开襟设计搭配隐藏式挡风片，提升包覆效果；多口袋设计，便于安全存放小物件；拒水面料结合带帽檐风帽，助你在小雨天气中保持干爽。


  • 显示颜色： 泡沫粉
  • 款式： IR0011-663

Nike Tech

24% 折让

产品细节

  • 面布/里布/填充物：100% 聚酯纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。