Nike Tech 大童三防夹克采用中长版型，添加柔软合成材质填充物，营造出色保暖效果，令你在冷天畅享舒适。 全长拉链开襟设计搭配隐藏式挡风片，提升包覆效果；多口袋设计，便于安全存放小物件；拒水面料结合带帽檐风帽，助你在小雨天气中保持干爽。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。