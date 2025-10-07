Nike Tech 大童（男孩）梭织夹克采用轻盈梭织面料。沿袭你熟知并喜爱的经典细节，同时弹性面料助你畅享自如运动体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。