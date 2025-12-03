 
Nike Tech 大童（男孩）梭织夹克 - 洞穴石色/冷灰/黑

Nike Tech

大童（男孩）梭织夹克

20% 折让

Tech Fleece 面料的轻盈梭织版本强势登场。Nike Tech 大童（男孩）梭织夹克采用弹性梭织面料，搭配你熟悉且钟爱的经典细节，助力自如运动。


  • 显示颜色： 洞穴石色/冷灰/黑
  • 款式： II3623-289

其他细节

  • 该夹克借鉴 Nike Tech 系列的设计细节，采用宽松版型、包边拉链口袋和立体剪裁肘部设计
  • 轻盈梭织面料，舒适非凡

产品细节

  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 侧边拉链口袋
  • 弹性包边袖口
  • 反光细节
  • 可机洗
  • 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。