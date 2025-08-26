Nike Tech
大童（男孩）梭织长裤
¥649
Nike Tech 大童（男孩）梭织长裤采用轻盈梭织面料。沿袭你熟知并喜爱的经典细节，同时弹性面料助你畅享自如运动体验。
- 显示颜色： 洞穴石色/冷灰/黑
- 款式： II3626-289
Nike Tech
¥649
Nike Tech 大童（男孩）梭织长裤采用轻盈梭织面料。沿袭你熟知并喜爱的经典细节，同时弹性面料助你畅享自如运动体验。
其他细节
- 该长裤借鉴 Nike Tech 系列的设计细节，采用宽松版型、侧边包边拉链口袋和膝盖立体剪裁设计
- 轻盈弹性面料，帮助身体畅享舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 侧边包边拉链口袋
- 后身口袋
- 反光细节
- 可机洗
- 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 洞穴石色/冷灰/黑
- 款式： II3626-289
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。