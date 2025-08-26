 
Nike Tech 大童（男孩）梭织长裤 - 洞穴石色/冷灰/黑

Nike Tech

大童（男孩）梭织长裤

¥649
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Tech 大童（男孩）梭织长裤采用轻盈梭织面料。沿袭你熟知并喜爱的经典细节，同时弹性面料助你畅享自如运动体验。


  • 显示颜色： 洞穴石色/冷灰/黑
  • 款式： II3626-289

其他细节

  • 该长裤借鉴 Nike Tech 系列的设计细节，采用宽松版型、侧边包边拉链口袋和膝盖立体剪裁设计
  • 轻盈弹性面料，帮助身体畅享舒适
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感

产品细节

  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 侧边包边拉链口袋
  • 后身口袋
  • 反光细节
  • 可机洗
  • 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
