 
Nike Tech 男子梭织城市机能直筒长裤 - 杏茶色/杏茶色/黑

Nike Tech

男子梭织城市机能直筒长裤

36% 折让

Nike Tech 男子梭织直筒长裤采用轻盈弹性面料，塑就简约利落外观。阔腿剪裁结合裤管口松紧抽绳和绳扣设计，可随心搭配运动鞋，打造多变造型。


  • 显示颜色： 杏茶色/杏茶色/黑
  • 款式： HM7159-297

经典细节

该长裤汲取 Tech 系列的细节设计，采用包边拉链口袋、立体剪裁膝盖和腰部弹性抽绳设计。

畅享舒爽

轻盈面料，帮助身体畅享舒适。

随行物品，妥善收纳

右侧设有加长 Tech 口袋，左侧搭配经典 Tech 口袋。后身贴边口袋，提供额外的储物空间。

其他细节

大腿和裤腿采用加宽设计，塑就宽大造型

产品细节

  • 弹性腰部搭配松紧调节扣
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
