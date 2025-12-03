Nike Tech
男子梭织城市机能直筒长裤
36% 折让
Nike Tech 男子梭织直筒长裤采用轻盈弹性面料，塑就简约利落外观。阔腿剪裁结合裤管口松紧抽绳和绳扣设计，可随心搭配运动鞋，打造多变造型。
- 显示颜色： 杏茶色/杏茶色/黑
- 款式： HM7159-297
Nike Tech
36% 折让
Nike Tech 男子梭织直筒长裤采用轻盈弹性面料，塑就简约利落外观。阔腿剪裁结合裤管口松紧抽绳和绳扣设计，可随心搭配运动鞋，打造多变造型。
经典细节
该长裤汲取 Tech 系列的细节设计，采用包边拉链口袋、立体剪裁膝盖和腰部弹性抽绳设计。
畅享舒爽
轻盈面料，帮助身体畅享舒适。
随行物品，妥善收纳
右侧设有加长 Tech 口袋，左侧搭配经典 Tech 口袋。后身贴边口袋，提供额外的储物空间。
其他细节
大腿和裤腿采用加宽设计，塑就宽大造型
产品细节
- 弹性腰部搭配松紧调节扣
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 杏茶色/杏茶色/黑
- 款式： HM7159-297
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。