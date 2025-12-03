 
Nike Tech 男子梭织撞色宽松夹克 - 洞穴石色/冷灰/黑

Nike Tech

男子梭织撞色宽松夹克

36% 折让

Nike Tech 男子梭织撞色宽松夹克采用弹性锦纶混纺面料，焕新演绎经典设计。宽松版型、肘部立体剪裁与可调节风帽设计，打造舒适包覆体验。


  • 显示颜色： 洞穴石色/冷灰/黑
  • 款式： IH8462-289

其他细节

  • 肘部采用立体剪裁，塑就自如运动体验，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力
  • 风帽和下摆配有松紧抽绳和栓扣，塑就可调式贴合感
  • 经典 Tech 包边拉链插手口袋，便于存放随身小物件

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 三片式拼接风帽
  • 反光元素
  • 双向拉链
  • 后领内置挂环设计
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。