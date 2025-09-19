Nike Tech
男子梭织撞色 Oversize 风长裤
11% 折让
Nike Tech 男子梭织撞色 Oversize 风长裤采用富有弹性的锦纶混纺面料，休闲舒适。超宽松版型结合膝盖部位的立体剪裁设计，助力自如畅动；裤管口可调节松紧抽绳，营造恰到好处的贴合感。
- 显示颜色： 洞穴石色/冷灰/黑
- 款式： IH8467-289
其他细节
- 弹性腰部和裤管口均采用可调式松紧抽绳系统，打造理想贴合感
- 膝盖部位的立体剪裁设计，塑就自如运动体验，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力
- 右髋部经典 Tech 加大包边拉链口袋，搭配两个独立隔层，便于有序收纳基本物品
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 侧边拉链插手口袋
- 背面按扣口袋，可供安全储物
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
