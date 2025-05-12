 

Nike Tech

男子梭织长裤

¥959¥1,19920% 折让

Nike Tech 男子梭织长裤采用不易撕裂面料，打造时髦街头造型。 直筒裤型，膝盖部位采用立体剪裁，搭配 Tech 饰边，提升灵活性，塑就新颖外观。


  • 显示颜色： 浅军绿/黑
  • 款式： HJ0650-320

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Nike Tech 男子梭织长裤采用不易撕裂面料，打造时髦街头造型。 直筒裤型，膝盖部位采用立体剪裁，搭配 Tech 饰边，提升灵活性，塑就新颖外观。

其他细节

  • 标准版型，臀部和大腿部位空间宽裕，塑就休闲的日常穿着体验
  • 腰部搭配波洛风格抽绳和锁扣，可供自主调节贴合效果
  • 接缝镶边设计，彰显别致 Tech 外观

产品细节

  • 拉链插手口袋
  • 面料/里料拼接：53% 棉/47% 聚酯纤维。 口袋：74% 棉/26% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅军绿/黑
  • 款式： HJ0650-320

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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