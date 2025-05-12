Nike Tech
男子梭织长裤
¥959¥1,19920% 折让
Nike Tech 男子梭织长裤采用不易撕裂面料，打造时髦街头造型。 直筒裤型，膝盖部位采用立体剪裁，搭配 Tech 饰边，提升灵活性，塑就新颖外观。
- 显示颜色： 浅军绿/黑
- 款式： HJ0650-320
Nike Tech
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Nike Tech 男子梭织长裤采用不易撕裂面料，打造时髦街头造型。 直筒裤型，膝盖部位采用立体剪裁，搭配 Tech 饰边，提升灵活性，塑就新颖外观。
其他细节
- 标准版型，臀部和大腿部位空间宽裕，塑就休闲的日常穿着体验
- 腰部搭配波洛风格抽绳和锁扣，可供自主调节贴合效果
- 接缝镶边设计，彰显别致 Tech 外观
产品细节
- 拉链插手口袋
- 面料/里料拼接：53% 棉/47% 聚酯纤维。 口袋：74% 棉/26% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅军绿/黑
- 款式： HJ0650-320
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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