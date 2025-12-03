 
Nike Tech 男子针织宽松直筒长裤 - 黑/黑

Nike Tech

男子针织宽松直筒长裤

10% 折让

Nike Tech 男子针织宽松直筒长裤采用内外皆具有顺滑质感的经典双面针织面料，是 Nike 时尚百搭的一款单品。 宽松版型结合开放式裤脚设计，搭配侧边针裥细节。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HV6542-010

Nike Tech

10% 折让

Nike Tech 男子针织宽松直筒长裤采用内外皆具有顺滑质感的经典双面针织面料，是 Nike 时尚百搭的一款单品。 宽松版型结合开放式裤脚设计，搭配侧边针裥细节。

其他细节

  • 该长裤采用内外皆顺滑出众的优质双面针织面料，厚实舒适
  • 宽松版型，为臀部和腿部营造休闲舒适感受
  • 弹性腰部搭配可调节抽绳，打造理想贴合感

产品细节

  • 后身刺绣耐克勾标志
  • 拉链插手口袋
  • 背面拉链口袋
  • 面料：62% 聚酯纤维/38% 棉。 口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HV6542-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。