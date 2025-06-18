Nike Tech
男子针织直筒长裤
¥899
Nike Tech 男子针织直筒长裤采用标准版型，融入 Tech 系列简约美学设计，彰显休闲风范。采用优质双面针织面料，内外皆具有顺滑质感，营造出众舒适效果而不增加滞重感。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ6534-010
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¥899
Nike Tech 男子针织直筒长裤采用标准版型，融入 Tech 系列简约美学设计，彰显休闲风范。采用优质双面针织面料，内外皆具有顺滑质感，营造出众舒适效果而不增加滞重感。
其他细节
- 裤管口搭配弹性抽绳和栓扣，使长裤舒适搭配鞋子
- 标准版型，营造休闲风范，助你轻松驾驭不同场合
- 弹性腰部搭配前开口抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感
- 拉链插手口袋，帮助安全收纳随身物品
产品细节
- 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。口袋（手心侧）：69% 棉/31% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ6534-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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