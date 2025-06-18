 

Nike Tech

男子针织直筒长裤

¥899
黑/黑
调色暗灰/黑

Nike Tech 男子针织直筒长裤采用标准版型，融入 Tech 系列简约美学设计，彰显休闲风范。采用优质双面针织面料，内外皆具有顺滑质感，营造出众舒适效果而不增加滞重感。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ6534-010

Nike Tech

¥899

Nike Tech 男子针织直筒长裤采用标准版型，融入 Tech 系列简约美学设计，彰显休闲风范。采用优质双面针织面料，内外皆具有顺滑质感，营造出众舒适效果而不增加滞重感。

其他细节

  • 裤管口搭配弹性抽绳和栓扣，使长裤舒适搭配鞋子
  • 标准版型，营造休闲风范，助你轻松驾驭不同场合
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感
  • 拉链插手口袋，帮助安全收纳随身物品

产品细节

  • 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。口袋（手心侧）：69% 棉/31% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ6534-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。