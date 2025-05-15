Nike Tech
男子阔腿针织长裤
¥989¥1,09910% 折让
Nike Tech 男子阔腿针织长裤采用厚实的双面针织 Nike Tech Fleece 面料，内外皆具有顺滑质感，提升舒适度和结构感。 阔腿剪裁结合裤腿正面针裥元素，开放式裤脚自然搭落在运动鞋上，彰显休闲随性风范。
- 显示颜色： 煤黑/黑
- 款式： HJ0696-060
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Nike Tech 男子阔腿针织长裤采用厚实的双面针织 Nike Tech Fleece 面料，内外皆具有顺滑质感，提升舒适度和结构感。 阔腿剪裁结合裤腿正面针裥元素，开放式裤脚自然搭落在运动鞋上，彰显休闲随性风范。
其他细节
- 标准版型设计，缔造自如运动体验和休闲格调
- 裤腿正面融入针裥设计，塑就简洁合身造型
产品细节
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 面料：62% 聚酯纤维/38% 棉。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/黑
- 款式： HJ0696-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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