Nike Tech
轻便收纳腰包
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Tech 腰包助你轻松存取和携带装备。拉链口袋帮助存储物件，结合可调节固定带，提供专属贴合感。
- 显示颜色： 海洋深蓝/海洋深蓝/幻影浅绿
- 款式： BA5751-363
专属收纳，轻松畅行
其他细节
- 织物面料，轻盈耐用
- 拉链口袋，提供安全储物空间
- 固定带可调，方便肩背或作腰包使用
产品细节
- 尺寸：52 x 12 x 21 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
