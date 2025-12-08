 
Nike Tech CORDURA® 男子梭织上衣 - 橄榄绿/黑

Nike Tech

CORDURA® 男子梭织上衣

14% 折让

Nike Tech CORDURA® 男子梭织上衣采用厚实提花编织面料，结实耐穿，专为都市探险家匠心打造。 实用口袋设计，为基本装备提供宽敞的存储空间。


  • 显示颜色： 橄榄绿/黑
  • 款式： IF8495-276

Nike Tech

14% 折让

Nike Tech CORDURA® 男子梭织上衣采用厚实提花编织面料，结实耐穿，专为都市探险家匠心打造。 实用口袋设计，为基本装备提供宽敞的存储空间。

耐穿性与科技感兼备

上衣采用 CORDURA® 面料，这种厚实锦纶面料可经久耐穿。 肘部立体剪裁，塑就自如运动体验。 下摆搭配松紧抽绳和栓扣设计，有助打造理想贴合度。

实用街头风范

拼接式风帽搭配帽檐，有助在不良天气中预防视线干扰。 附带面罩搭配金属网眼透气孔，兼顾面部防护和透气性。 采用按扣系统设计，可在不使用面罩时将其妥善收纳，确保不妨碍运动表现。

安心收纳

两个拉链插手口袋和后身拉链开口连通式口袋，提供安全便捷的存取空间。 胸前设有两个按扣口袋，为基本物品提供充裕的存储空间。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 后领内置挂环设计
  • 面料：100% 锦纶。 口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 橄榄绿/黑
  • 款式： IF8495-276

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。