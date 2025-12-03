Nike Tech
CORDURA® 男子梭织上衣
24% 折让
Nike Tech CORDURA® 男子梭织上衣采用厚实提花编织面料，结实耐穿，专为都市探险家匠心打造。 实用口袋设计，为基本装备提供宽敞的存储空间。
- 显示颜色： 橄榄绿/黑
- 款式： IF8495-276
耐穿性与科技感兼备
上衣采用 CORDURA® 面料，这种厚实锦纶面料可经久耐穿。 肘部立体剪裁，塑就自如运动体验。 下摆搭配松紧抽绳和栓扣设计，有助打造理想贴合度。
实用街头风范
拼接式风帽搭配帽檐，有助在不良天气中预防视线干扰。 附带面罩搭配金属网眼透气孔，兼顾面部防护和透气性。 采用按扣系统设计，可在不使用面罩时将其妥善收纳，确保不妨碍运动表现。
安心收纳
两个拉链插手口袋和后身拉链开口连通式口袋，提供安全便捷的存取空间。 胸前设有两个按扣口袋，为基本物品提供充裕的存储空间。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 后领内置挂环设计
- 面料：100% 锦纶。 口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
