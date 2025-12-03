 
Nike Tech CORDURA® 男子梭织宽松长裤 - 橄榄绿/黑

Nike Tech

CORDURA® 男子梭织宽松长裤

30% 折让

Nike Tech CORDURA® 男子梭织宽松长裤采用厚实提花编织面料，经久耐穿，专为都市探险家匠心打造。宽松版型结合锥形裤腿剪裁和膝盖部位横向褶裥设计，塑就自然无拘的运动体验。


  • 显示颜色： 橄榄绿/黑
  • 款式： IO7488-276

耐穿性与科技感兼备

长裤采用经久耐穿的 CORDURA® 面料，这种厚实锦纶面料可有效减少磨损撕裂。裤腿外侧拉链可拉开，露出裤腿下部网眼拼接，提升透气效果。拉链门襟结合金属按扣，塑就传统外观。腰部搭配魔术贴粘扣式固定带，可供轻松调节理想贴合度。

实用街头风范

正面插手口袋和侧边上部内置按扣口袋（拉开裤腿外侧拉链可见），提供充裕收纳空间。挂环设计，用于挂放钥匙或其他基本物品。正背面两侧融入金属网眼透气孔细节，营造出色透气性。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 拉链门襟设计
  • 挂环设计
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

