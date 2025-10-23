Nike Tech
CORDURA® 男子梭织宽松长裤
20% 折让
Nike Tech CORDURA® 男子梭织宽松长裤采用厚实提花编织面料，经久耐穿，专为都市探险家匠心打造。宽松版型结合锥形裤腿剪裁和膝盖部位横向褶裥设计，塑就自然无拘的运动体验。
- 显示颜色： 橄榄绿/黑
- 款式： IO7488-276
耐穿性与科技感兼备
长裤采用经久耐穿的 CORDURA® 面料，这种厚实锦纶面料可有效减少磨损撕裂。裤腿外侧拉链可拉开，露出裤腿下部网眼拼接，提升透气效果。拉链门襟结合金属按扣，塑就传统外观。腰部搭配魔术贴粘扣式固定带，可供轻松调节理想贴合度。
实用街头风范
正面插手口袋和侧边上部内置按扣口袋（拉开裤腿外侧拉链可见），提供充裕收纳空间。挂环设计，用于挂放钥匙或其他基本物品。正背面两侧融入金属网眼透气孔细节，营造出色透气性。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 拉链门襟设计
- 挂环设计
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 橄榄绿/黑
- 款式： IO7488-276
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
