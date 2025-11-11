 
Nike Tech Shori 男子夹克 - 土绿/黑

Nike Tech

Shori 男子夹克

¥1,099
土绿/黑
黑/黑

Nike Tech Shori 男子夹克采用时尚超宽松版型与弹性面料，塑就简约利落风范和舒适感受，百搭出众。胸前科技感口袋和肘部立体剪裁，创新演绎纯正 Nike Tech 风范。


Nike Tech

¥1,099

Nike Tech Shori 男子夹克采用时尚超宽松版型与弹性面料，塑就简约利落风范和舒适感受，百搭出众。胸前科技感口袋和肘部立体剪裁，创新演绎纯正 Nike Tech 风范。

Shori 面料

兼具梭织面料的利落外观与针织的舒适感受？这就是 Shori。这种紧密面料质感顺滑、具有弹性，且不失结构感。

安心收纳

按扣式插手口袋可安全储物，搭配胸前经典 Tech 加长包边拉链口袋，为随身物品提供充裕收纳空间。

匠心剪裁

超宽松版型，营造格外宽松的穿着体验。肘部采用立体剪裁，塑就自如运动体验，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 双向拉链开襟
  • 后领内设挂环
  • 面料：54% 聚酯纤维/33% 棉/13% 氨纶。口袋：100% 棉
  • 可机洗
