Nike Tech Shori 男子宽松长裤采用宽松版型和弹性面料，塑就简约利落风范，百搭出众。科技感口袋结合裤脚处的按扣调节设计，创新演绎纯正 Nike Tech 风范。


Shori 面料

兼具利落外观与舒适感受？这就是 Shori。这种紧密面料质感顺滑、富有弹性，且不失结构感。

舒适贴合，随心调整

弹性腰部搭配前开口抽绳，可供自行调节贴合度。按扣调节设计，让你轻松调整裤脚的贴合度。

安心收纳

侧边拉链插手口袋，可安全收纳随身物品。裤腿包边拉链大口袋，塑就别致 Nike Tech 外观。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 面料：44% 聚酯纤维/43% 棉/13% 氨纶。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HV0958-010

