Nike Tech
Shori 男子宽松长裤
¥949
Nike Tech Shori 男子宽松长裤采用宽松版型和弹性面料，塑就简约利落风范，百搭出众。科技感口袋结合裤脚处的按扣调节设计，创新演绎纯正 Nike Tech 风范。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV0958-010
Nike Tech
¥949
Nike Tech Shori 男子宽松长裤采用宽松版型和弹性面料，塑就简约利落风范，百搭出众。科技感口袋结合裤脚处的按扣调节设计，创新演绎纯正 Nike Tech 风范。
Shori 面料
兼具利落外观与舒适感受？这就是 Shori。这种紧密面料质感顺滑、富有弹性，且不失结构感。
舒适贴合，随心调整
弹性腰部搭配前开口抽绳，可供自行调节贴合度。按扣调节设计，让你轻松调整裤脚的贴合度。
安心收纳
侧边拉链插手口袋，可安全收纳随身物品。裤腿包边拉链大口袋，塑就别致 Nike Tech 外观。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 面料：44% 聚酯纤维/43% 棉/13% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV0958-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。