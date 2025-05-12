穿上这款 Nike Tech Storm-FIT 男子连帽防风拒水夹克，引领城市潮流。该夹克采用挺括的棉和锦纶混纺面料与超宽松版型，搭配实用口袋和经典 Nike Tech 细节。

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。该夹克采用局部密封接缝设计，帮助抵御不良天气。挡风片结合按扣设计，加倍防护。

Nike Tech 以革新理念和新颖美学设计突破现代服装的界限，助你尽释自我风采，享受美好生活。

穿上这款 Nike Tech Storm-FIT 男子连帽防风拒水夹克，引领城市潮流。该夹克采用挺括的棉和锦纶混纺面料与超宽松版型，搭配实用口袋和经典 Nike Tech 细节。

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