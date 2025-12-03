Nike Tech
Windrunner 男子全长拉链开襟连帽衫
17% 折让
Nike Tech Windrunner 男子全长拉链开襟连帽衫从 Nike Windrunner 夹克中汲取灵感，在胸前融入经典 V 字形线条设计，搭配舒适出众且内外皆顺滑的 Tech Fleece 面料。
- 显示颜色： 调色黑/黑
- 款式： HV0950-032
Nike Tech
其他细节
- 优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果且不增加滞重感
- 休闲剪裁，便于叠搭
产品细节
- 插手口袋
- 左臂设有包边拉链口袋
- 面料/连帽里料：53% 棉/47% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
