 
Nike Tech Windrunner 男子全长拉链开襟连帽衫 - 健身红/黑

Nike Tech

Windrunner 男子全长拉链开襟连帽衫

¥899
健身红/黑
灰绿/浅土褐/日蚀紫红
调色黑/黑
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Tech Windrunner 男子全长拉链开襟连帽衫从 Nike Windrunner 夹克中汲取灵感，在胸前融入经典 V 字形线条设计，搭配舒适出众且内外皆顺滑的 Tech Fleece 面料。


  • 显示颜色： 健身红/黑
  • 款式： HV0950-687

其他细节

  • 优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果且不增加滞重感
  • 休闲剪裁，便于叠搭

产品细节

  • 插手口袋
  • 左臂设有包边拉链口袋
  • 面料/连帽里料：53% 棉/47% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉 
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。