Nike Tech
Windrunner 男子全长拉链开襟针织夹克
25% 折让
双面皆顺滑的针织面料融入 Nike Windrunner 经典风范，营造非凡舒适感受。Nike Tech Windrunner 男子全长拉链开襟针织夹克采用休闲版型，巧搭左臂经典 Tech 包边拉链口袋及包边下摆和袖口等细节。
- 显示颜色： 浅银/浅烟灰/黑
- 款式： IF1326-034
Nike Tech
产品细节
- 刺绣标志
- 双向拉链
- 插手口袋
- 面料/连帽里料：53% 棉/47% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
