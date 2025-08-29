 
Nike Tech Windrunner 男子梭织迷彩夹克 - 橄榄绿/黑

Nike Tech

Windrunner 男子梭织迷彩夹克

10% 折让

Nike Tech Windrunner 男子梭织迷彩夹克采用革新设计，焕新演绎迷彩军旅风夹克的硬朗外观。 锦纶混纺面料，富有弹性。 下摆和风帽设有弹性抽绳和栓扣，搭配肘部立体剪裁设计，造就舒适百搭佳选。


  • 显示颜色： 橄榄绿/黑
  • 款式： HV0980-210

匠心剪裁

宽松版型，营造宽松穿着体验；肘部立体剪裁，助力自如畅动，焕新演绎 Tech 美学魅力。 三片式拼接风帽和下摆均搭配弹性抽绳和栓扣，塑就恰到好处的贴合感。

安心收纳

经典 Tech 包边拉链口袋，为随身物品提供充裕收纳空间。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 双向拉链
  • 后领内置挂环设计
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
