Nike Tech
Windrunner 男子梭织迷彩宽松夹克
10% 折让
Nike Tech Windrunner 男子梭织迷彩宽松夹克采用革新设计，焕新演绎迷彩军旅风夹克的硬朗外观。锦纶混纺面料，富有弹性。宽松版型搭配肘部立体剪裁，畅动自如；下摆和风帽处采用弹性抽绳和栓扣设计，舒适贴合。
- 显示颜色： 橄榄绿/黑
- 款式： HV0980-210
其他细节
- 宽松版型，营造休闲穿着体验；肘部立体剪裁，助力自如畅动，焕新演绎 Tech 美学魅力
- 三片式拼接风帽和下摆均搭配弹性抽绳和栓扣，塑就恰到好处的贴合感
- 经典 Tech 包边拉链口袋，为基本物品提供充裕存储空间
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 双向拉链
- 后领内置挂环设计
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
