Nike Tempo Swoosh Run
Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣
10% 折让
Nike Tempo Swoosh Run Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣采用时尚利落设计，结合导湿速干技术，助你自在畅跑。 腰部融入锥形线条细节，结合弧形下摆，在迈步时提供出色包覆效果，缔造心无旁骛的舒适畅跑体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV2773-010
Nike Tempo Swoosh Run
10% 折让
Nike Tempo Swoosh Run Dri-FIT 女子速干短袖跑步上衣采用时尚利落设计，结合导湿速干技术，助你自在畅跑。 腰部融入锥形线条细节，结合弧形下摆，在迈步时提供出色包覆效果，缔造心无旁骛的舒适畅跑体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 网眼侧拼接设计，塑就透气出众的迈步体验
产品细节
- 背面饰有反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 左侧印有耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV2773-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。