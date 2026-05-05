 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Tennis Classic PRM 扬尼克·辛纳同款男子运动鞋 - 淡象牙白/淡象牙白/淡象牙白

Nike Tennis Classic PRM

扬尼克·辛纳同款男子运动鞋

¥849
淡象牙白/淡象牙白/淡象牙白
黑/黑/黑

焕新打造的 Nike Tennis Classic PRM 扬尼克·辛纳同款男子运动鞋，将经典乡村俱乐部风格重新演绎，融入 70 年代网球文化风格。鞋面的设计灵感源自复古表带和配饰的异国风情纹理和设计。金色细节点缀，让你穿搭出彩。配色 100 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。


  • 显示颜色： 淡象牙白/淡象牙白/淡象牙白
  • 款式： IQ5786-100

Nike Tennis Classic PRM

¥849

焕新打造的 Nike Tennis Classic PRM 扬尼克·辛纳同款男子运动鞋，将经典乡村俱乐部风格重新演绎，融入 70 年代网球文化风格。鞋面的设计灵感源自复古表带和配饰的异国风情纹理和设计。金色细节点缀，让你穿搭出彩。配色 100 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，塑就柔软质感
  • 泡棉缓震配置，带来舒适脚感和出众回弹效果
  • 橡胶鞋底采用包边缝线设计，塑就出众耐穿性

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡棉中底
  • 人字形底纹外底
  • 显示颜色： 淡象牙白/淡象牙白/淡象牙白
  • 款式： IQ5786-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。