 
Nike Terra Manta 女子运动鞋 - 珍珠白/巴洛克棕/队红/珍珠灰

Nike Terra Manta

女子运动鞋

¥649

Nike Terra Manta 女子运动鞋焕新演绎低帮版型，延续挚爱复古风范。 织物与合成材质组合鞋面搭配结实覆面，旨在致敬过往经典鞋款。 该鞋款采用豹纹图案点缀鞋口，塑就醒目外观。


  • 显示颜色： 珍珠白/巴洛克棕/队红/珍珠灰
  • 款式： IM6689-202

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，透气舒适
  • 橡胶鞋底采用局部包边缝线和鞋钉式底纹设计，塑就出众耐穿性和强劲抓地力
  • 外底结合强劲抓地力设计，柔韧耐穿

产品细节

  • 低帮版型
  • 泡绵中底
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。