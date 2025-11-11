Nike Terra Manta Suede
男子运动鞋
¥649
Nike Terra Manta Suede 男子运动鞋焕新演绎低帮版型，延续挚爱复古风范。 梭织织物材料搭配翻毛皮覆面，旨在致敬过往经典鞋款。 外底结合强劲抓地力设计，柔韧耐穿。
- 显示颜色： 浅骨色/橡皮中褐/加农绿
- 款式： IM6483-001
其他细节
- 梭织织物与皮革组合鞋面，透气舒适
- 橡胶鞋底采用局部包边缝线和鞋钉式底纹设计，塑就出众耐穿性和强劲抓地力
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
