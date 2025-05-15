 

Nike Therma-FIT

男子保暖训练套头加绒连帽衫

¥379¥44915% 折让

保暖出众，助力冷天训练。Nike Therma-FIT 男子训练套头加绒连帽衫采用柔软加绒面料，升级穿着体验，助力日常训练表现跃升新层次。休闲版型，助你自如伸展弯腰，同时不失运动灵活性。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DQ4835-010

Nike Therma-FIT

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保暖出众，助力冷天训练。Nike Therma-FIT 男子训练套头加绒连帽衫采用柔软加绒面料，升级穿着体验，助力日常训练表现跃升新层次。休闲版型，助你自如伸展弯腰，同时不失运动灵活性。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 柔软针织面料内里加绒，助你畅享温暖舒适
  • 左袖配有拉链口袋，便于存放钥匙或卡片

产品细节

  • 梭织拉链头
  • 正面口袋
  • 后领内里镶边
  • 三片式拼接风帽
  • 抽绳搭配金属孔眼
  • 刺绣耐克勾勾
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DQ4835-010

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