寒冷天气也能训练自如。Nike Therma-FIT 男子加绒训练长裤采用柔软加绒针织面料，无论在何处训练，皆可缔造温暖舒适的穿着体验。标准版型设计，让你在伸展和深蹲时自由无拘。

寒冷天气也能训练自如。Nike Therma-FIT 男子加绒训练长裤采用柔软加绒针织面料，无论在何处训练，皆可缔造温暖舒适的穿着体验。标准版型设计，让你在伸展和深蹲时自由无拘。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。