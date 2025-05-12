Nike Therma-FIT
男子加绒保暖训练长裤
¥349¥49930% 折让
寒冷天气也能训练自如。Nike Therma-FIT 男子加绒训练长裤采用柔软加绒针织面料，无论在何处训练，皆可缔造温暖舒适的穿着体验。标准版型设计，让你在伸展和深蹲时自由无拘。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DQ4857-010
Nike Therma-FIT
¥349¥49930% 折让
柔软保暖，助力训练
寒冷天气也能训练自如。Nike Therma-FIT 男子加绒训练长裤采用柔软加绒针织面料，无论在何处训练，皆可缔造温暖舒适的穿着体验。标准版型设计，让你在伸展和深蹲时自由无拘。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 柔软针织面料内里加绒，为你带来温暖感受
产品细节
- 侧边口袋设计
- 右髋设有实用拉链口袋
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 标准版型
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DQ4857-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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