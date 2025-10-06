Nike
Therma-FIT 男子加绒训练套头连帽衫
28% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Therma-FIT 男子加绒训练套头连帽衫令你无惧寒冷。 Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。 休闲版型易于叠搭，拉链口袋可安全收纳随身物品。
- 显示颜色： 黑/调色/黑/白色
- 款式： FZ1073-010
Nike
28% 折让
Nike Therma-FIT 男子加绒训练套头连帽衫令你无惧寒冷。 Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。 休闲版型易于叠搭，拉链口袋可安全收纳随身物品。
其他细节
- 加绒针织面料内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造温暖感受，同时保持结构感
- 正面袋鼠式口袋，有助保持双手温暖
产品细节
- 风帽搭配抽绳
- 面料/连帽里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/调色/黑/白色
- 款式： FZ1073-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。