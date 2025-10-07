Nike
Therma-FIT 男子加绒训练长裤
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上性能出众的 Nike Therma-FIT 男子加绒训练长裤，无惧寒冷天气。 加绒针织面料温暖舒适，锥形剪裁让你心无旁骛，专注达成健身目标。
- 显示颜色： 黑/调色/黑/白色
- 款式： FZ1075-010
Nike
42% 折让
穿上性能出众的 Nike Therma-FIT 男子加绒训练长裤，无惧寒冷天气。 加绒针织面料温暖舒适，锥形剪裁让你心无旁骛，专注达成健身目标。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑
- 弹性腰部搭配抽绳，实现稳固贴合的穿着感受
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/调色/黑/白色
- 款式： FZ1075-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。