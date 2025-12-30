 
Nike Therma-FIT 男子加绒锥形保暖训练长裤 - 黑/黑/白色

¥499

Nike Therma-FIT 男子加绒锥形训练长裤采用柔软加绒面料，助你训练不停。标准版型结合锥形裤腿设计，营造充裕活动空间，让你在伸展和深蹲时自由无拘，享受温暖舒适体验。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DQ5406-010

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 柔软针织面料，内里加绒，温暖舒适

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 右髋设有拉链口袋
  • 弹性腰部内侧饰有 NIKE 图案
  • 内置开口抽绳设计
  • 刺绣耐克勾勾图案
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品 010 配色右侧的拉链口袋因批次不同其长度有所不同。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。