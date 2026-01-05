Nike Therma-FIT
男子加绒锥形保暖训练长裤
25% 折让
Nike Therma-FIT 男子加绒锥形训练长裤采用柔软加绒面料，助你训练不停。标准版型结合锥形裤腿设计，营造充裕活动空间，让你在伸展和深蹲时自由无拘，享受温暖舒适体验。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DQ5406-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 柔软针织面料，内里加绒，温暖舒适
产品细节
- 侧边口袋设计
- 右髋设有拉链口袋
- 弹性腰部内侧饰有 NIKE 图案
- 内置开口抽绳设计
- 刺绣耐克勾勾图案
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DQ5406-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
