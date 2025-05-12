Nike
Therma-FIT 男子拒水保暖教练夹克
¥689¥99931% 折让
Nike Therma-FIT 男子拒水保暖教练夹克采用拒水表层，结合轻盈保暖填充物设计，助你从容应对寒冷天气。宽松版型营造舒适叠搭体验，背面胜利女神图案彰显出众风范。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HJ3876-010
Nike
¥689¥99931% 折让
Nike Therma-FIT 男子拒水保暖教练夹克采用拒水表层，结合轻盈保暖填充物设计，助你从容应对寒冷天气。宽松版型营造舒适叠搭体验，背面胜利女神图案彰显出众风范。
出众保暖
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
包覆效果，随心调节
正面哑光按扣开襟设计，可随心调节包覆效果；下摆搭配编织抽绳，可自行调整贴合度。
产品细节
- 插手口袋
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HJ3876-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。