 

Nike

Therma-FIT 男子拒水保暖教练夹克

¥689¥99931% 折让

Nike Therma-FIT 男子拒水保暖教练夹克采用拒水表层，结合轻盈保暖填充物设计，助你从容应对寒冷天气。宽松版型营造舒适叠搭体验，背面胜利女神图案彰显出众风范。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HJ3876-010

Nike

¥689¥99931% 折让

Nike Therma-FIT 男子拒水保暖教练夹克采用拒水表层，结合轻盈保暖填充物设计，助你从容应对寒冷天气。宽松版型营造舒适叠搭体验，背面胜利女神图案彰显出众风范。

出众保暖

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

包覆效果，随心调节

正面哑光按扣开襟设计，可随心调节包覆效果；下摆搭配编织抽绳，可自行调整贴合度。

产品细节

  • 插手口袋
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HJ3876-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。