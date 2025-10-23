 
Nike Therma-FIT Academy 足球手套（1 副） - 黑/黑/反光银

Nike Therma-FIT Academy

足球手套（1 副）

¥199

售罄：

此配色当前无货

戴上 Nike Therma-FIT Academy 足球手套（1 副），应对不良天气。采用保暖材料，有效应对寒冷，助你心无旁骛应战。手掌部位采用纹理设计，提升接球抓握力，可实现快速再次比赛和掷界外球。


  • 显示颜色： 黑/黑/反光银
  • 款式： DQ6079-010

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术有助调节身体自然热量，令你在寒冷天气畅享温暖体验
  • 手指与手掌部位融入硅胶材质，提升对足球的抓握力
  • 柔韧手套口伸展自如，稳固贴合

产品细节

  • 材质：90% 聚酯纤维/10% 硅胶
  • 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/黑/反光银
  • 款式： DQ6079-010

