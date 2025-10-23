戴上 Nike Therma-FIT Academy 足球手套（1 副），应对不良天气。采用保暖材料，有效应对寒冷，助你心无旁骛应战。手掌部位采用纹理设计，提升接球抓握力，可实现快速再次比赛和掷界外球。

