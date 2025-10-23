Nike Therma-FIT Academy
足球手套（1 副）
¥199
售罄：
此配色当前无货
戴上 Nike Therma-FIT Academy 足球手套（1 副），应对不良天气。采用保暖材料，有效应对寒冷，助你心无旁骛应战。手掌部位采用纹理设计，提升接球抓握力，可实现快速再次比赛和掷界外球。
- 显示颜色： 黑/黑/反光银
- 款式： DQ6079-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术有助调节身体自然热量，令你在寒冷天气畅享温暖体验
- 手指与手掌部位融入硅胶材质，提升对足球的抓握力
- 柔韧手套口伸展自如，稳固贴合
产品细节
- 材质：90% 聚酯纤维/10% 硅胶
- 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 手洗
