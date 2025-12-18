 
Nike Therma-FIT ADV 男子反光跑步马甲 - 银

Therma-FIT ADV 男子反光跑步马甲

不分昼夜，随心畅跑。Nike Therma-FIT ADV 男子反光跑步马甲添加合成材质填充物，帮助身体核心部位保持温暖，助你畅跑无阻。采用经典版型，方便叠搭人气跑步上衣，且不增加滞重感。


  显示颜色：
  • 款式： IM6279-027

革新保暖

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。整版融入轻盈合成材质填充物，帮助核心部位保持温暖舒适。

叠搭风格，轻松演绎

顺滑梭织里料，便于叠搭其他衣物。

其他细节

  • 全长拉链开襟设计，可供轻松调节包覆效果
  • 拉链口袋，便于安全存放跑步基本装备

产品细节

  • 反光面料
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 弹性下摆
  • 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  显示颜色： 银
  • 款式： IM6279-027

