Nike Therma-FIT ADV AeroLoft Repel
男子羽绒拼接拒水跑步夹克
34% 折让
寒冷天气也无法阻挡你的跑步征程。Nike Therma-FIT ADV AeroLoft Repel 男子羽绒拼接拒水跑步夹克应运而生，保暖出众。Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。该夹克采用耐穿拒水梭织面料，有助应对潮湿天气。搭配可收纳风帽，无论是短程慢跑还是周末耐力跑，均可为你提供多元穿搭选择。
- 显示颜色： 加农绿
- 款式： FB7557-017
Nike Therma-FIT ADV AeroLoft Repel
34% 折让
寒冷天气也无法阻挡你的跑步征程。Nike Therma-FIT ADV AeroLoft Repel 男子羽绒拼接拒水跑步夹克应运而生，保暖出众。Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。该夹克采用耐穿拒水梭织面料，有助应对潮湿天气。搭配可收纳风帽，无论是短程慢跑还是周末耐力跑，均可为你提供多元穿搭选择。
保暖技术，助力冷天畅跑
前身拼接添加羽绒填充物，在冷天畅跑之际为核心部位保暖。其他部位则添加轻盈合成材质填充物，令保暖性与轻盈度达成理想平衡。
不惧雨水
轻盈梭织面料可有效拒水，助你在潮湿天气保持干爽。
专属包覆
可收纳风帽，在不用时可塞入衣领中；在需要时拉开衣领拉链，即可展开风帽。
其他细节
拉链口袋，便于安全存放跑步所需物品
产品细节
- 反光设计元素
- 全长拉链开襟设计
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。前片拼接填充物：鸭绒。绒子含量：85%
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 加农绿
- 款式： FB7557-017
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。