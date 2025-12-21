Nike

¥839 ¥1,399 40% 折让

Nike Therma-FIT ADV Repel 男子拒水高尔夫羽绒拼接马甲采用轻盈鹅绒拼接填充物，结合拒水面料，助你从容应对多变天气，畅玩高尔夫。采用经典版型，可在不影响动作发力的情况下轻松叠搭翻领T恤和中间层衣物。

温暖舒适，球场佳选

Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。胸部和后身关键位置添加鹅绒拼接填充物，在不影响动作发力的情况下帮助核心部位保持温暖。

拒水设计

梭织面料经拒水处理，帮助保持干爽，助你从容应对不期而至的雨天。休闲剪裁，可内搭翻领T恤和中层单品。