Nike
Therma-FIT ADV Repel 男子拒水高尔夫羽绒拼接马甲
40% 折让
Nike Therma-FIT ADV Repel 男子拒水高尔夫羽绒拼接马甲采用轻盈鹅绒拼接填充物，结合拒水面料，助你从容应对多变天气，畅玩高尔夫。采用经典版型，可在不影响动作发力的情况下轻松叠搭翻领T恤和中间层衣物。
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： FQ0448-010
温暖舒适，球场佳选
Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖。胸部和后身关键位置添加鹅绒拼接填充物，在不影响动作发力的情况下帮助核心部位保持温暖。
拒水设计
梭织面料经拒水处理，帮助保持干爽，助你从容应对不期而至的雨天。休闲剪裁，可内搭翻领T恤和中层单品。
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维。拼接填充物：鹅绒。绒子含量：90%。充绒量：23 克（L码）
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
