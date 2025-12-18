Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
女子拒水羽绒拼接跑步马甲
30% 折让
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft 女子拒水羽绒拼接跑步马甲质感轻盈，保暖出众，是冷天跑步的理想之选。 正面蓬松拼接设计，柔软轻盈，结合保暖技术，令你在寒冷天气畅享温暖感受。 领口左侧搭配拉链开衩；垂坠式加长后摆，提升包覆效果；轻盈拒水面料有效抵御小雨。匠心设计，助你畅跑不停。
- 显示颜色： 明黄
- 款式： FB7607-389
其他细节
- Nike Therma-FIT ADV 技术将 Therma-FIT 面料的保暖性能与先进的工程设计融为一体，帮助在寒冷天气条件下保持温暖
- Nike AeroLoft 技术，缔造轻盈保暖感受
- 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 两个侧边拉链口袋，便于安全存放基本物品
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：100% 聚酯纤维。大身填充物：100% 聚酯纤维。拼接填充物：鸭绒。绒子含量：85%
- 可机洗
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
