Nike Therma-FIT One
女子加绒套头连帽衫
38% 折让
Nike Therma-FIT One 女子加绒套头连帽衫经匠心设计，无论是在清冷的早晨步行去咖啡馆还是慵懒地躺在沙发上，皆可轻松驾驭。 该连帽衫柔软非凡且富有弹性，表面触感顺滑，呈现舒适利落外观，内里则为加绒设计，令你舒适又有型。 此外，休闲剪裁、插手口袋和保暖技术，打造百搭佳选单品，居家外出两相宜。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FB5211-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
- 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机，同时令双手保持温暖
产品细节
- 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。 口袋：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
- 风帽搭配抽绳
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
