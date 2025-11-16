Nike Therma-FIT One 女子加绒套头连帽衫经匠心设计，无论是在清冷的早晨步行去咖啡馆还是慵懒地躺在沙发上，皆可轻松驾驭。 该连帽衫柔软非凡且富有弹性，表面触感顺滑，呈现舒适利落外观，内里则为加绒设计，令你舒适又有型。 此外，休闲剪裁、插手口袋和保暖技术，打造百搭佳选单品，居家外出两相宜。

显示颜色： 黑/白色

款式： FB5211-010