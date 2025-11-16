 
Nike Therma-FIT One 女子加绒套头连帽衫 - 黑/白色

Nike Therma-FIT One

女子加绒套头连帽衫

10% 折让

Nike Therma-FIT One 女子加绒套头连帽衫经匠心设计，无论是在清冷的早晨步行去咖啡馆还是慵懒地躺在沙发上，皆可轻松驾驭。 该连帽衫柔软非凡且富有弹性，表面触感顺滑，呈现舒适利落外观，内里则为加绒设计，令你舒适又有型。 此外，休闲剪裁、插手口袋和保暖技术，打造百搭佳选单品，居家外出两相宜。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB5211-010

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
  • 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机，同时令双手保持温暖

产品细节

  • 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。 口袋：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
  • 风帽搭配抽绳
  • 罗纹袖口和下摆
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。