 
Nike Therma-FIT One 女子高腰加绒九分裤 - 碳素灰/白色

Nike Therma-FIT One

女子高腰加绒九分裤

¥499
碳素灰/白色
黑/白色

Nike Therma-FIT One 女子高腰加绒九分裤经匠心设计，无论是健身、去咖啡馆还是慵懒地躺在沙发上，皆可为你带来休闲舒适感受。轻盈弹性面料表面触感顺滑，呈现舒适利落外观，内里则为柔软非凡的加绒设计，令你舒适又有型。该九分裤搭载 Therma-FIT 技术，有助在气温较低时保持温暖，造就冷天佳选；并配有两个侧边口袋，可供收纳随身物品。


  • 显示颜色： 碳素灰/白色
  • 款式： FB5432-091

其他细节

  • 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
  • 罗纹裤管口，有助在运动中稳固裤身
  • 弹性腰部配有抽绳，供你打造理想贴合感

产品细节

  • 面料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。口袋：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
  • 可机洗
