Nike Therma-FIT Repel Element
男子跑步上衣
¥599
售罄：
此配色当前无货
就算潮湿天气来袭，你也无需放弃跑步。 现在当然也不用。 Nike Therma-FIT Repel Element 男子跑步上衣采用柔软面料，结合拒水性能，令你在潮湿天气也能保持干爽，畅跑无阻。 轻盈多功能设计，可作中层或单独穿着。 袖口采用三合一设计，任你随心选择，同时提升包覆效果。
- 显示颜色： 椰奶色
- 款式： FB1829-113
理想佳选
Nike Therma-FIT 技术，令你在寒冷天气畅享温暖体验。柔软轻微加绒面料结合拒水性能，助你在潮湿天气保持干爽。
出色保暖
拇指孔设计延长衣袖包覆范围，缔造出众保暖效果。 贴合式设计，在使用时可顺应手部线条。 具有三种穿着方式，可作连指手套、拇指孔或袖口。
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 94% 聚酯纤维/6% 氨纶
- 可机洗
