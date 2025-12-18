 
Nike Therma-FIT Unlimited 男子训练马甲 - 黑/黑

Nike Therma-FIT Unlimited

男子训练马甲

24% 折让
黑/黑
烟灰/烟灰

Unlimited 系列专为跑步、训练和瑜伽而设计，可满足不同训练需求。Nike Therma-FIT Unlimited 男子训练马甲可内搭紧身运动服或外搭上衣。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。两个拉链口袋，可在出行期间安全存放物品。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FB7554-010

Nike Therma-FIT Unlimited

24% 折让

Unlimited 系列专为跑步、训练和瑜伽而设计，可满足不同训练需求。Nike Therma-FIT Unlimited 男子训练马甲可内搭紧身运动服或外搭上衣。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。两个拉链口袋，可在出行期间安全存放物品。

御寒保暖

衣身正面和背面融入合成材质填充物，赋予关键部位出众保暖效果。

轻盈设计

梭织面料，经久耐穿。

其他细节

正面口袋便于存取物品，还可帮助双手保持温暖

产品细节

  • 全长拉链开襟设计
  • 后领内里设有挂环
  • 面料/填充物：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FB7554-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。