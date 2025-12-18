Unlimited 系列专为跑步、训练和瑜伽而设计，可满足不同训练需求。Nike Therma-FIT Unlimited 男子训练马甲可内搭紧身运动服或外搭上衣。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。两个拉链口袋，可在出行期间安全存放物品。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。