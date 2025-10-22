Nike Therma-FIT Victory
女子摇粒绒长袖半长拉链开襟高尔夫上衣
29% 折让
Nike Therma-FIT Victory 女子摇粒绒长袖半长拉链开襟高尔夫上衣非常适合在球场、街头以及其他多种场合穿着。 采用柔软摇粒绒面料，塑就温暖舒适的穿着体验；半长拉链开襟设计便于轻松叠搭。
- 显示颜色： 白色/尘光子色/白色
- 款式： DA3237-100
Nike Therma-FIT Victory
29% 折让
休闲舒适，叠搭佳选
Nike Therma-FIT Victory 女子摇粒绒长袖半长拉链开襟高尔夫上衣非常适合在球场、街头以及其他多种场合穿着。 采用柔软摇粒绒面料，塑就温暖舒适的穿着体验；半长拉链开襟设计便于轻松叠搭。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 摇粒绒面料，营造非凡柔软舒适感受
- 半长拉链开襟设计搭配隐藏式挡风片，方便快速叠搭
- 衣领和衣袖后侧融入梭织覆面，塑就对比效果
产品细节
- 正面口袋
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/尘光子色/白色
- 款式： DA3237-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。