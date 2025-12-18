 
Nike Therma-FIT Victory 女子摇粒绒长袖半长拉链开襟高尔夫上衣 - 白色/尘光子色/白色

Nike Therma-FIT Victory

女子摇粒绒长袖半长拉链开襟高尔夫上衣

14% 折让

Nike Therma-FIT Victory 女子摇粒绒长袖半长拉链开襟高尔夫上衣非常适合在球场、街头以及其他多种场合穿着。 采用柔软摇粒绒面料，塑就温暖舒适的穿着体验；半长拉链开襟设计便于轻松叠搭。


  • 显示颜色： 白色/尘光子色/白色
  • 款式： DA3237-100

Nike Therma-FIT Victory

14% 折让

休闲舒适，叠搭佳选

Nike Therma-FIT Victory 女子摇粒绒长袖半长拉链开襟高尔夫上衣非常适合在球场、街头以及其他多种场合穿着。 采用柔软摇粒绒面料，塑就温暖舒适的穿着体验；半长拉链开襟设计便于轻松叠搭。

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 摇粒绒面料，营造非凡柔软舒适感受
  • 半长拉链开襟设计搭配隐藏式挡风片，方便快速叠搭
  • 衣领和衣袖后侧融入梭织覆面，塑就对比效果

产品细节

  • 正面口袋
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/尘光子色/白色
  • 款式： DA3237-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。